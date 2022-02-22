Спирт чоловік зберігав у каністрах в хліві

В Микулинецькій громаді поліцейські викрили чоловіка, який займався підробленням алкоголю та сигарет. Під час обшуків в селянина вилучили понад три з половиною тонни фальсифікованого спирту, який він зберігав в каністрах у хліві та інших підсобних приміщеннях. Загальна вартість фальсифікованого алкоголю та тютюнових виробів склала понад 400 тис. грн.

Повідомлення про те, що 43-річний чоловік з Микулинецької ОТГ виготовляє алкоголь в домашніх умовах, а потім продає його, отримали дільничі поліцейські громади. Правоохоронці приїхали додому до селянина і підозрюваний зізнався у підробці акцизних товарів.

«Під час обшуку поліцейські вилучили у мешканця села три з половиною тонни спирту, понад 450 пляшок горілчаних напоїв різних торгових марок, 120 літрів спиртосуміші, розлитої у пластикові пляшки, підроблені марки акцизного податку, етикетки, порожню тару та корки», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Спиртову суміш чоловік зберігав в синіх пластикових бочках в хлівці та інших підсобних приміщеннях на своєму подвір'ї. А спирт з водою розводив в старій господарській балії.

Під час слідчих дій виявилося, що 43-річний чоловік також торгував сигаретами без акцизних марок. В помешканні підозрюваного поліцейські знайшли понад 700 пачок тютюнових виробів. Загальна вартість конфіскованого алкоголю та сигарет склала понад 400 тис. грн.

Слідчо-оперативна група відправила зразки вилученої продукції на експертизу, щоб встановити звідки чоловік взяв спирт і що саме домішував до нього. Правоохоронці інформацію про порушення внесли в ЄРДР за ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв). Санкція статті передбачає штраф до 170 тис. грн та конфіскацію і знищенням незаконно виготовлених товарів.