На новому скейт-маданчику в Ужгороді одночасно зможуть кататися 10 людей

На площі Богдана Хмельницького в Ужгороді облаштовують майданчик для катання на скейтбордах і роликах. Вартість проекту – більше 1,6 млн гривень.

Як повідомляє прес-служба Ужгородської міської ради, проект здобув найбільшу підтримку мешканців міста під час відкритого голосування у рамках Бюджету громадської ініціативи. Майданчик будують за кошти міського бюджету.

«В основі просторової організації скейт-майданчика, на центральній осі – «фанбокс» із напівпірамідою, з різних боків – конструкції для розгону та виконання трюків на скейтбордах або інших знаряддях для екстремального спорту», – йдеться у повідомленні прес-служби міськради.

Скейт-майданчик буде повністю відкритий. Розмір площадки для катання – 30 на 50 метрів. Тут комфортно може кататися одночасно до 10 людей. Загальна вартість будівництва скейт-майданчика – понад 1,6 млн гривень. Загальна вартість будівництва скейт-майданчика – понад 1,6 млн гривень.

Про плани будівництва в Ужгороді майданчика для катання на скейтбордах і роликах стало відомо ще у листопаді 2019 року. Тоді його пропонували побудувати на території Боздошського парку. Проект був винесений на голосування в рамках Бюджету громадських ініціатив та отримав найбільшу кількість голосів ужгородців.