Аквапарк «Карпатія» працюватиме цілий рік

У Мукачеві у четвер, 15 липня, відкрили аквапарк «Карпатія» із басейном із хвилями, водними гірками, власною річкою через весь комплекс, дитячими басейнами та SPA. Новий аквапарк розташований на вулиці Духновича, 89, поблизу міської дитячо-юнацької спортивної школи. Аквакомплекс, власником якого є близькі родичі мера Мукачева Андрія Балоги, працюватиме цілий рік.

Про будівництво нового водного комплексу у місті стало відомо у лютому 2019 року, коли Мукачівська міськрада надала дозвіл на розробку детального плану території майбутнього комплексу. Вже у липні того ж року на архітектурно-містобудівній раді Мукачева представили проектні проєктні пропозиції щодо спорудження «Центру водного дозвілля» на вулиці Духновича. Це другий аквапарк у місті, – із 2019 року в Мукачеві також працює комплекс відпочинку «Аква Сіті». Також у Берегівському районі у 2019 році запрацював водний комплекс «Косино», який називали першим аквапарком на території Закарпаття.

Загальна площа головної будівлі нового аквапарку в Мукачеві складає 6 тис. кв метрів. Як повідомляє Турінформ, відпочинковий комплекс пропонує відвідувачам сім басейнів, відкритий хвильовий басейн 40х40 метрів, чотири види водних гірок, басейн-річку, довжиною понад 250 метрів, два дитячі басейни та SPA-зону.

У будній день базовий тариф на відвідування новго аквапарку складатиме 200 гривень за дві години. Квиток для сім’ї із трьох людей коштуватиме 450 гривень. Весь день для одного відвідувача – 500 гривень, для сім’ї – 1050.

Замовником проекту аквапарку «Карпатія» було ТОВ «Аква Мукачево». За даними системи YouControl, воно ж і є власником чотирьох земельних ділянок поблизу стадіону ДЮСШ, де зараз побудований новий аквапарк. Власниками ТОВ «Аква Мукачево» є близькі родичі мера Мукачева Андрія Балоги – дядько Іван Балога та брат Павло Балога.