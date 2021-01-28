Від початку року у Львові на просп. Чорновола, 99 запрацювала амбулаторія сімейної медицини. Амбулаторія №4 1-ї міської клінічної лікарні ім. Князя Лева переїхала у відремонтоване приміщення. Раніше медзаклад був на вул. Панча, 16.

Цю амбулаторію здебільшого відвідують пацієнти із прилеглих вулиць. Кажуть: ходити сюди близько, та й медзаклад під боком — це зручно.

«Ми проживаємо в районі Панча. Після ремонту відвідувати амбулаторію приємніше, загалом задоволена», – каже мама двох дітей Христина.

Фото ЛМР

Приймати мешканців тут будуть стоматолог, гінеколог, а ще семеро сімейних лікарів, декларації з якими уклали понад 12 тисяч львів’ян. Усі записуються через систему Helsi. Завдяки електронному прийому хворий не сидить у коридорі, уникає черг і менше спілкується з тими, хто може хворіти на Covid.

«Сімейна медицина — пріоритет для нас. Із 1994 року ми відкрили 7 таких амбулаторій і 5 відділень. Тобто, населення нашого мікрорайону повністю охоплене допомогою лікарів», – розповіла головна лікарка першої клінічної лікарні ім. Князя Лева Джаваїра Джафарова.

Два поверхи будинку на просп. Чорновола, — приміщення колишнього ЖЕКу. Місто капітально відремонтувало понад 200 квадратних метрів і з вул. Панча «переселило» сюди амбулаторію №4. Все тому, що кожного року у районі більшало діток, а простору та дошкільних закладів бракувало. Для ремонту та обладнання медзакладу мерія виділила понад 2 млн грн.

«Відкривши амбулаторію, ми підстрелили двох зайців. Бо раніше вона була в приміщенні, де має функціонувати садочок, зараз він там є. Наша мета, щоб у кожному мікрорайоні Львова працювали сімейні амбулаторії», – зазначив міський голова Андрій Садовий.

Зазначимо, що зараз у Львові функціонує 20 таких медзакладів. Протягом цього року з'явиться ще два — на Під Голоском, 22 й Дністерській, 16.