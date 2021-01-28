Найбличним часом швидкі базуватимуться в психіатричній лікарні на вул. Кульпарківській та у Винниківському госпіталі

У Львові планують відкрити ще 5 підстанцій, де базуватимуться бригади швидкої допомоги. Як розповів ZAXID.NET керівник Львівського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Васько, найближчим часом запрацюють два нові пункти базування швидких.

«Насамперед потрібно вирішити питання з приміщеннями, де зможуть базуватися бригади, вибрати місця для логістики. Незабаром новий пункт базування швидких буде на території психіатричної лікарні на вул. Кульпарківській та у Винниківському госпіталі. Там базуватимуться по два автомобілі швидких», – розповів Андрій Васько.

Крім цього, для облаштування нових підстанцій або пунктів базування швидких розглядають й інші райони Львова, зокрема район Левандівки та просп. Чорновола.

«Для обслуговування великих житлових масивів необхідно облаштувати підстанції в районі Левандівського мосту або ближче до поліклініки на Левандівці, біля ТРЦ Forum Lviv, в районі перехрестя вул. Стрийська – Наукова. Це пришвидшить доїзд швидких на виклики у великі житлові масиви», – каже Андрій Васько.

За його словами, Центр співпрацює з ЛМР та ЛОДА, аби отримати в оренду комунальні приміщення під підстанції та пункти базування швидких. На кожній із підстанцій планують базувати по два автомобілі.

Зазначимо, що зараз у Львові є п’ять підстанцій швидкої медичної допомоги, зокрема на вул. Київській, Пилипа Орлика, Медової Печери, Біберовича та просп. Червоної Калини. Загалом же на Львівщині працюють 72 підстанції.

Також Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф планує закупити 10 автомобілів швидкої, які будуть обслуговувати Львів та прилеглі території. Ще 10 авто направлять дев’ятьом районним медзакладам, які визначені як лікарні інтенсивного лікування на Львівщині.