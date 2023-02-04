Американському волонтеру Піту Ріду на момент загибелі було 33 роки

У Бахмуті Донецької області, який є найгарячішою точкою російсько-української війни, загинув американський волонтер Піт Рід, який допомагав цивільному населенню. Рід був ветераном морської піхоти США. Йому було 33 роки, повідомила його група з надання гуманітарної допомоги Global Response Medicine.

«У Бахмуті, Україна, загинув засновник GRM Піт Рід. Піт був основою GRM, обіймаючи посаду голови правління протягом 4 років. У січні Піт відійшов від GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні, і був убитий під час надання допомоги», – сказано в дописі.

«Піду було лише 33 роки, але він прожив життя, служачи іншим, спочатку як нагороджений морський піхотинець США, а потім у сфері гуманітарної допомоги», – додали у волонтерській групі.

Напередодні росіяни обстріляли в Бахмуті волонтерів, серед яких були двоє норвежців – Сандер Сьорсвен Трельвік і Саймон Джонсен. Це сталося 2 лютого. Окупанти накрили вогнем три автівки, поранивши щонайменше п’ятьох людей. Фонд «Волонтерський дім» тоді опублікував відео наслідків, на якому було видно тіло загиблої людини.