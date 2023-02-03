Андрій Филипчук служив в 103 бригаді ТрО

На війні загинув 33-річний львівський археолог, заступник директора історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ» Андрій Филипчук. Науковець, який від початку війни пішов добровольцем у 103 бригаду ТрО, загинув 2 лютого біля Кремінної на Луганщині.

«Вчора по обіді, вийшовши на позиції під Кремінною, потрапив під артилерійський обстріл і загинув наш колега Андрій Филипчук. Майбутні історики нашого сьогодення ще напишуть про новопредставленого Андрія Филипчука як про одного із найкращих археологів-слов’янознавців, який більше десяти років провадив розкопки одного з найбільших оборонних городищ доби раннього середньовіччя – Плісниського, що поблизу Бродів на Львівщині», – першим повідомив у Facebook львівський археолог Микола Бандрівський ввечері 3 лютого.

Директор заповідника Володимир Шелеп підтвердив ZAXID.NET цю інформацію. Він розповів, що Андрій Филипчук служив в 103 бригаді ТрО, пішов на війну добровольцем 25 лютого.

«То не перший важкий момент, який він там пережив. Були обстріли страшні і прильоти. Всі рази, коли йому вдалося вижити, то була надія на Бога», – каже Володимир Шелеп.

Андрій Филипчук майже рік прослужив у ЗСУ (фото з Facebook)

Андрій Филипчук – автор понад 100 наукових статей, монографій. Досліджував слов’янське городище у Пліснеську, був керівником археологічної експедиції в заповіднику та околицях. Його батько Михайло Филипчук був директором Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка, зробив феноменальні відкриття та привернув увагу до Пліснеського городища українських та європейських дослідників.

В Андрія Филипчука залишилася дружина, син і сестра.