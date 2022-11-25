Ієромонах Іван (Левицький) брав участь у проукраїнських мітингах у Бердянську

У Бердянську російські окупанти заарештували двох священників, одним із яких є колишній настоятель храму святого Йосафата та монастиря святого Альфонса отців-редемптористів у Львові ієромонах Іван (Левицький). Про це 25 листопада повідомив Донецький екзархат Української греко-католицької церкви (УГКЦ).

У заяві вказано, що на початку листопада у Бердянську російські окупанти викрали та ув’язнили ієромонаха Івана Левицького, настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці у Бердянську та о. Богдана Гелету, який служив у тому ж храмі. Їм інкримінують партизанство на користь України. Окупаційна влада заявила, що виявила у священиків вибухівку та зброю.

Раніше настоятель храму ієромонах Іван Левицький брав участь у проукраїнських мітингах у Бердянську. Церква звернулася до органів влади з проханням посприяти звільненню священиків з-під варти та дозволити їм і надалі проводити служіння у храмі в Бердянську.

За інформацією сайту «Духовна велич Львова», ієромонах Іван (Левицький) з 2015 по 2019 рр був настоятелем храму святого Йосафата, що на вул. Замарстинівській, та настоятелем монастиря святого Альфонса отців-редемптористів.