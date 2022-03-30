Сергій Чудинович завжди підтримував військових ЗСУ

У Херсоні окупанти викрали священика ПЦУ отця Сергія Чудиновича. Про його зникнення повідомила журналістка «Укрінформу» Ярослава Міщенко у Facebook.

За словами журналістки, так звана «міліція» окупантів вивезла священика вранці 30 березня у невідомому напрямку. Цю інформацію їй підтвердили віряни церкви.

«Отець Сергій – дуже яскравий і відомий своєю проукраїнською позицією священик Херсона. У нього була дуже жива, дуже людяна парафія, де всі одне про одного дбали, допомагали ліками, продуктами. У перші дні війни він відспівував наших воїнів, навіть не ховаючись. Український прапор був перед храмом навіть в період окупації», – написала Ярослава Міщенко.

Місцеве видання «Вгору» зазначило, що священика забрали просто з церкви, провівши обшуки у храмі та перевіривши документи і телефони у всіх присутніх. Після цього троє чоловіків посадили Сергія Чудиновича у зелений Daewoo Sens з номером ВТ6734ВІ.

Нагадаємо, 14 березня в окупованому Бердянську російські військові викрали священика ПЦУ Олега Ніколаєва, а вдома провели обшук. Згодом його відпустили. Відомо про щонайменше трьох вбитих священиків ПЦУ. 11 березня у Волновасі вбили військового капелана Платона (Романа) Моргунова. Раніше російські військові розстріляли ще двох священиків Православної церкви України на Київщині.