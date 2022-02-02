До обпаленого чоловіка дружина викликала медиків

У Бережанах на Тернопільщині чоловік, перебуваючи вдома, облив себе бензином і підпалив. Вогонь встигла загасити дружина. Бригада швидкої допомоги госпіталізувала потерпілого в реанімаційне відділення, де в нього діагностували 80% опіків тіла.

Інцидент стався вночі на середу, 2 лютого. Медиків до чоловіка викликала дружина. «2 лютого о 03:29 районна бригада швидкої Бережан виїжджала до пацієнта на спробу самогубства. За словами дружини потерпілого, чоловік облив себе бензином і підпалив. На щастя, спроба самогубства була невдалою. 56-річного пацієнта, із опіками тіла, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Бережанську райлікарню», – повідомляють в центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

Зараз лікарі Бережанської райлікарні борються за життя 56-річного чоловіка. В нього попередньо діагностовано важкі глибокі опіки тіла. «56-річний мешканець поступив до нас сьогодні вночі. В чоловіка обпечено 80% тіла. Опіки важкі і глибокі. Він зараз перебуває практично в передсмертному стані. Ми намагаємося зробити усе від нас залежне, щоб врятувати його та полегшити біль», – розповіли ZAXID.NET в відділенні інтенсивної терапії Бережанської райлікарні.

Попередньо відомо, що це вже не перша спроба чоловіка вчинити самогубство. У поліції ZAXID.NET розповіли, що стосовно цього випадку проводять перевірку. «Ми занесли факт самопідпалу до єдиного журналу обліку звернень і проводимо відповідну перевірку. Відомо, зі слів дружини, що чоловік сам себе підпалив і це була спроба самогубства», – додав прес-секретар поліції Тернопільщини Сергій Крета.

В 56-річного мешканця Бережан є дружина та дорослі діти. Наразі невідомо, що саме штовхнуло чоловіка на спробу самогубства.