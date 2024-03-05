Крім акторів у серіалі задіяні також військові

У суботу, 30 березня відбудеться премʼєра українського серіалу «Тільки живи».

За сюжетом молодий режисер Вітька мріє зняти круте кіно та потрапити на червоні східи міжнародних фестивалів. Але всі плани руйнує повномасштабне вторгнення, і тепер йому доводиться переглянути свої цінності. Незадовго до подій він зустрічає активістку Олексу, у яку закохується. Дівчина вирушає на фронт, і у її пошуках Вітька спочатку починає займається волонтерством, а згодом опиняється у складі загону українського командира Чумака. Тут він опановує нові навички: від тримання зброї до керування дроном, і стає учасником важливої операції, яка розставляє крапки над «і» у давньому протистоянні українського та російського офіцерів.

Головні ролі зіграли Максим Самчик («Коло омани» та Дарія Творонович. Також у серіалі глядачі побачать Григорія Бакланова («Спіймати Кайдаша»), народну артистку України Наталію Сумську та народного артиста України Олександра Форманчука, відомого за серіалом «Сага». Крім акторів, у зйомках воєнних сценах були задіяні професійні військові. На знімальному майданчику працювали військові консультанти, серед яких інструктор з «Азову».

Режисер серіалу – Заза Буадзе. У його доробку є фільми «Червоний», «Позивний Бандерас» та трагікомедія «Мій карпатський дідусь». Над сценарієм працював Тарас Антипович («Чорний ворон»).