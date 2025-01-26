Олександр Лукашенко перебуває при владі в Білорусі з 1994 року

На президентських виборах у Білорусі лідирує самопроголошений президент Олександр Лукашенко. За даними білоруського екзитполу, 70-річного Лукашенка нібито підтримали 87,6% виборців. Про це в неділю, 26 січня, повідомило білоруське агентство «Белта».

За підсумками опитування, які озвучили в етері «Першого інформаційного», із результатом 87,6% голосів перемагає Олександр Лукашенко, який балотується в президенти Республіки Білорусь вже всьоме. Голоси за інших кандидатів розділились наступним чином:

Сергій Сиранков – 2,7% опитаних;

Олег Гайдукевич – 1,8%;

Анна Канопацька – 1,6%;

Олександр Хижняк – 1,2%.

Ще 5,1% опитаних білорусів проголосували проти всіх кандидатів.

Зазначається, що опитування відбувалось на 320 дільницях. Інтерв’юєри опитали 11 948 громадян.

За даними ЦВК, попередню інформацію про кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата, білоруси дізнаються до другої години ночі 27 січня за місцевим часом.

Нагадаємо, 26 січня у Білорусі відбулись президентські вибори. Для голосування було утворено 5325 дільниць всередині країни. Їх відкрили з 8:00 за місцевим часом і вони працювали до 20:00. Явка виборців на виборах президента Білорусі склала 85,70%. Білоруси, що живуть за кордоном, не могли проголосувати на виборах президента, оскільки законодавство країни нібито «не передбачає створення дільниць за кордоном».

Поки в Білорусі тривали так звані вибори, у Європі пройшов мітинг противників нелегітимного президента Олександра Лукашенка. Зокрема, тисячі білорусів у Варшаві пронесли найдовше у Європі полотнище біло-червоно-білого прапора.

Раніше верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявили про фіктивність «виборів» президента Білорусі 26 січня.