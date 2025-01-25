На переговорах між Росією та Україною щодо обміну полоненими, окрім уповноважених з прав людини Росії та України Тетяни Москалькової та Дмитра Лубінця та міжнародних організацій, присутні представники з Білорусі. Ідеться про депутатку Палати представників Білорусі, ексміністерку праці та соціального захисту Ірину Костевич та, імовірно, співробітника КДБ Валерія Степановича. Про це повідомила білоруська служба «Радіо Свободи» в п’ятницю, 24 січня.

Білоруська депутатка Палати представників Ірина Костевич під час зустрічі щодо обміну полоненими між Росією та Україною, 8 листопада 2024 рік (Фото Telegram-канал Дмитра Лубінця)

Як повідомляють журналісти, вперше Ірину Костевич помітили на зустрічі української та російської сторін 8 листопада 2024 року. Тоді Україна і Росія обмінялися списками полонених, а російська сторона передала українській тіла загиблих військових.

«Тоді ж сторони вперше домовилися, що щоразу, коли відбуватимуться переговори чи обмін, вони будуть передавати листи на взаємних умовах – українським полоненим у Росію та російським полоненим в Україну. За словами Дмитра Лубінця, тоді ж “за сприяння білоруської сторони” та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста на території Білорусі він провів зустріч із Тетяною Москальковою», – ідеться в матеріалі.

Уже 20 грудня 2024 року омбудсмени Росії та України Тетяна Москалькова і Дмитро Лубінець обмінялися уже не тільки списками полонених і листами, а й гуманітарною допомогою для полонених, зауважує «Радіо Свобода».

30 грудня Україна та Росія провели новий обмін полоненими, який, за даними Коордштабу, був «одним із найбільших з моменту повномасштабного вторгнення». На фото, яке опублікував омбудсмен Дмитро Лубінець, окрім нього та Москалькової, за столом перемовин сидять Ірина Костевич і Валерій Степанович.

Перемовини між Україною та РФ щодо обміну військовополоненими на території Білорусі. У кінці столу – Ірина Костевич та Валерій Степанович (Фото Telegram-канал Дмитра Лубінця)

Українська та російська сторони у своїх повідомленнях не пояснюють присутність цих білоруських представників на переговорах і навіть не згадують їхніх імен. Журналісти намагались зв’язатись зі самою Іриною Костевич, утім та відхиляла всі дзвінки.

Чоловік, який під час зустрічей РФ та України сидів поруч з Костевич, згідно з документами, наданими редакції «Кіберпартизанами», подібний до офіцера КДБ Валерія Степановича. За даними кіберфахівців, Степанович служить у військовій частині № 10091. Це центральний апарат Комітету державної безпеки Білорусі.

15 січня 2025 року Ірина Костевич й, імовірно, Валерія Степановича знову були присутні на обміні важкохворими та пораненими між Росією та Україною. Окрім того, російських полонених вивозили білоруські карети «швидкої допомоги» та автобус.

За офіційною версією, посередником обміну були Об’єднані Арабські Емірати. Згодом український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що вперше переговори відбувалися в чотиристоронньому форматі – в них взяли участь представники національних товариств Червоного Хреста Росії та України.

У коментарі білоруській службі «Радіо Свободи» уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відповів, що інформацію про роль Ірини Костевич та Валерія Степановича під час українсько-російських переговорів «має обмежений доступ».

Журналісти припускають, що місце, де відбуваються російсько-українські обміни полоненими, схоже на білоруський пункт пропуску «Нова Гута» (з українського боку – «Нові Яриловичі»).

Білоруський пункт пропуску «Нова Гута» (Фото «Радіо Свободи»)

Місце обміну перенесли до Білорусі після початку Курської операції в серпні минулого року. Цю інформацію також підтвердив і Дмитро Лубінець. Водночас український омбудсмен не відповів на запитання, які функції на цих зустрічах виконує Білорусь, окрім пропозиції своєї території.

За словами керівника ініціативи колишніх силовиків ByPol Олександра Азарова, під час переговорів Степанович може бути «спостерігачем» і «доповідати про все КДБ, а потім Лукашенку».

Журналісти зауважують, що невдовзі після початку «супроводу» Тетяни Москалькової Олександр Лукашенко призначив Ірину Костевич у комісію з прав людини СНД. Офіційно пресслужба самопроголошеного президента Білорусі ні разу не згадувала про уповноваження Ірини Костевич на виконання якихось особливих доручень.

Білоруська служба «Радіо Свобода» поспілкувалась з депутаткою Верховної Ради Іриною Геращенко, яка у 2015 – 2019 роках представляла Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи для врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську. З її слів, представників Білорусі жодного разу не було за столом переговорів.

«Про це не може бути й мови. На яких підставах? Ніколи нічого подібного не було. Там були ми, росіяни й ОБСЄ. Також Росія привозила ще ОРДЛО (представників проросійських адміністрацій в Донецькій і Луганській областях – ред.). Але вони також не були офіційними учасниками групи», – сказала Геращенко.

За її словами, представники білоруської влади ніколи не виступали з ініціативою стати учасниками переговорів у складі цієї групи, а «Мінськ надавав лише місце проведення».