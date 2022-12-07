Режим Лукашенка готує посилення репресій в Білорусі

Режим самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка ініціював запровадження в країні смертної кари для військовослужбовців та чиновників за «державну зраду». Нижня палата білоруського парламенту – Палата представників, ухвалила відповідний законопроект під час першого читання на своєму засіданні у середу, 7 грудня, повідомила прес-служба держоргану.

Законопроект «Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності» вносить зміни до санкції частини 2 статті 356 Кримінального кодексу Білорусі. Метою посилення покарання називають «надання стримуючого впливу на деструктивні елементи, а також демонстрацію рішучої боротьби зі зрадою державі».

Згідно з законопроектом смертну кару зможуть застосовувати проти посадових осіб або ж військовослужбовців.

Крім того, законопроектом пропонується запровадити кримінальну відповідальність за поширення свідомо неправдивих відомостей, які «дискредитують збройні сили».

Зауважимо, що Білорусь є єдиною в Європі країною, де смертна кара закріплена законом. Євросоюз неодноразово закликав Мінськ відмовитися від такої міри покарання. У квітні в Білорусі ухвалили закон про смертну кару за спробу терористичного акту.

Як інформував ZAXID.NET, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що білоруські військові невдоволені діяльністю військово-політичного керівництва через загрозу втягування країни у війну з Україною.