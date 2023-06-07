Раніше в Білорусі кількість військових РФ коливалася на рівні 10-11 тис. військовослужбовців

Станом на початок червня на території Білорусі зберігається присутність російських військ, загальна кількість військовослужбовців РФ у країні оцінюється приблизно в тисячу людей. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише «Укрінформ».

«Обстановка на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Створення необхідного наступального угруповання, яке б було готове здійснити вторгнення з території Білорусі, не відмічається», – сказав він.

За його словами, кількість російських військових, які перебувають на території РФ і залучені переважно до процесу підготовки на полігонах, значно зменшилась.

«За нашими даними їх кількість там зараз становить не більше 1000, і це значно менше, ніж було раніше», – сказав він.

Демченко нагадав, що раніше в Білорусі їх кількість коливалася на рівні 10-11 тис. військовослужбовців, надалі зменшилася до 2,5 тис., а тепер – до однієї тисячі.

Він також наголосив, що за ситуацією пильно стежать підрозділи розвідки України, в т.ч. Державної прикордонної служби, які фіксують усе, що відбувається по той бік кордону.

«Не можна виключати надалі прибуття інших підрозділів Росії, які також проходитимуть підготовку на білоруських полігонах, оскільки Білорусь продовжує підтримувати РФ», – сказав він і додав, що жодні заклики про так зване «братерство» не допоможуть білоруській стороні.