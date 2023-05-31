У ДПСУ жорстко розкритикували намагання білорусів підкупити військовослужбовців

Білоруські прикордонники запустили оголошення на кордоні з Україною, яке закликає працівників ДПСУ переходити на бік Білорусі через борщ. За текстом оголошення, Білорусь та Україна нібито мають спільні страви, якими не може похвалитися ЄС, йдеться на відео, яке опублікували співробітники ДПСУ у середу, 31 травня.

На відео чутно, як жіночий голос звертається до прикордонників та розповідає про особливості українського борщу. На записі підкреслюють, що Білорусь та Україна нібито дуже подібні, і начебто не є європейськими країнами, про що свідчить українська та білоруська кухні.

«І коли вам більше не буде, з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік, спробуйте наш борщ», – говориться на записі, вочевидь, натякаючи, що українці начебто не зможуть себе прогодувати.

У Держприкордонслужбі відреагували на провокації білоруської сторони, зазначивши, що озброєні підлеглі – краще, аніж нагодовані. «Назавжди закарбуйте собі в пам’яті й у вашій кулінарній книзі, що українці – свободолюбна нація. За свою незалежність ми завжди боремося. Натомість ви на це не здатні і вже багато років знаходитесь у полоні одного тирана та одного бункерного діда. Тож ваше нинішнє картопляне вариво, що за консистенцією подібне до тюремної баланди, аж ніяк не схоже на наш український борщ», – написали у прес-службі ДПСУ.

У прес-службі ДПСУ розкритикували недолугу ІПСО та порадили стати Білорусі вільною, а не пригніченою диктатурою, країною. Крім того, в ДПСУ порадили білорусам залишатися на своїй території.