Підірвавши дорогу, росіяни сподіваються уникнути українських атак

Російські окупанти, які перебувають на території Білорусі, підірвали прикордонну дорогу на перетині українського, російського та білоруського кордону. Росіяни підірвали шлях, побоюючись атак ЗСУ, повідомили у прес-службі Держприкордонслужби у середу, 31 травня.

Російські військовослужбовці зруйнували дорогу на Чернігівщині, поблизу білоруського пункту пропуску «Вєсьоловка». Прикордонники опублікували момент підриву дороги, зазначивши, що такий специфічний «захист» навряд допоможе росіянам.

«Рубрика від "Київ за три дні" до "Підриваємо дороги, щоб нас не захопили". Росіяни підірвали дорогу у Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та Росії… Хоча навряд їм це допоможе», — повідомили у прес-службі ДПСУ.

Нагадаємо, у травні моніторинговий проект «Беларускі Гаюн» повідомив, що росіяни перекидають на Луганщину ешелон зі своєю військовою технікою, а також солдатів. Загалом в ешелоні близько 40 одиниць техніки, зокрема – танки, а також 4 пасажирські вагони (щонайменше 200 осіб) і 1 вантажний (спорядження/боєприпаси).