Атаки українських бійців створюють стратегічний та психологічний ефекти

Проникнення російських добровольців на територію Росії та атаки безпілотниками території країни-агресора є формувальними операціями України перед прийдешнім контрнаступом. Про це повідомило у вівторок, 30 травня, Financial Times.

За даними видання, такими операціями Україна формує поле бою перед контрнаступальними діями. Атаки України спрямовані не тільки на військовий, але і на психологічний успіх.

«Від символічних ударів до більш стратегічно важливих атак, ці операції з формування є частиною стандартної військової практики. Їхньою метою, за словами представників оборонного відомства та аналітиків, є обдурити ворога, втрутитися в його мислення та іншим чином "сформувати" поле бою перед великим наступом"», – заявило видання.

До прикладу журналісти приводять удар невідомого безпілотника по Кремлю 3 травня та вторгнення російських добровольців 22 травня. Такі дії, на думку видання, можуть змусити Росію перекинути фронтові підрозділи у прикордонні регіони, що може полегшити перебіг контрнаступу для української армії.

Нагадаємо, 29 травня представники «Російського добровольчого корпусу» заявили про те, що знову потрапили на територію Росії. Для чого бійці перетнули кордон та потрапили на територію Росії, вони не зазначили, додавши, що про все розкажуть згодом. Російські добровольці також опублікували фото з російського кордону.