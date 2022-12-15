Суддя призначив Михайлу Столярчуку шість років колонії, а Дмитру Гудику – п'ять

Брестський обласний суд виніс вирок українцям Михайлу Столярчуку та Дмитру Гудику у справі за «агентурну діяльність» у білорусі на користь України. Про це з посиланням на правозахисний центр «Вясна» повідомляє «Укрінформ».

Суддя призначив Столярчуку шість років колонії, а Гудику – п'ять.

За версією обвинувачення, чоловіки «збирали дані про військову техніку та об'єкти в білорусі за завданням Служби безпеки України».

Суд виніс вирок ще 24 листопада, проте про результат суду та суть обвинувачення стало відомо з пропагандистського фільму АТН «Контррозвідка. Операції білоруського КДБ проти спецслужб Заходу й України».

Згідно з сюжетом, українців затримали на пункті пропуску Брестської області «Мокрани»: вони їхали автобусом Львів – Брест. Дата затримання не називається, але, ймовірно, це сталося на початку цього року.

Згідно з версією обвинувачення, за завданням Служби безпеки України вони збирали дані про військову техніку та об'єкти з 2018 року. З ними був затриманий також Ігор Дірко, але замість судового переслідування його вислали з Білорусі.