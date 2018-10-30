У Болгарії викрили чиновників, які продавали українцям паспорти

У вівторок, 30 жовтня, болгарські правоохоронці повідомили про викриття чиновників, які нелегально видавали місцеве громадянство. Про це повідомляє BBC.

Правоохоронці заарештували понад 20 учасників злочинної схеми, серед яких були болгарські чиновники. З бажаючих отримати паспорти вимагали близько 5 тис. доларів. Зазначається, що чиновники продавали документи покупцям із сусідніх країнах, що не є членами ЄС, зокрема громадянам Македонії, України та Молдови. За попередніми даними, зловмисники щотижня видавали близко 30 паспортів. Місцеві прокурори заявили про відкриття кримінального провадження за фактами хабарництва, фальсифікації документів та зловживанні службовців своїм становищем.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 25 жовтня, працівники прикордонної служби Польщі викрили організовану злочинну групу, яка допомагала українцям незаконно потрапити до Великої Британії. Зловмисники «підлаштували» зовнішність українських «клієнтів» під польські документи: гримували, приклеювали вуса, фарбували волосся.