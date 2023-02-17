Вантажівку з тілами мігрантів знайшли за 20 км від Софії

Біля невеликого села Локорсько, що за 20 кілометрів від столиці Болгарії Софії, знайшли вантажну машину з тілами 18 людей, повідомила в п’ятницю, 17 лютого, болгарська поліція.

Загиблими виявилися мігранти. Вони померли від задухи, коли їх нелегально перевозили через кордон.

Як повідомили в поліції, у вантажівці перебувало близько 40 людей, які ховалися в тайнику під деревиною. Людей, що вижили, відправили до лікарень. Мігранти, які вижили, розповіли поліцейським, що водії, які їх перевозили, втекли.

Агентство BTA уточнило, що 34 мігранти з тих, котрі їхали в цій вантажівці, вижили. Це молоді чоловіки афганського походження. Їх знайшли зневодненими, мокрими й замерзлими. Стан більшості з них не є загрозливим, але кілька мігрантів перебувають у важкому стані.

Наразі слідство встановило, що мігранти перетнули кордон за допомогою драбини, провели кілька днів у лісі поблизу міста Ямболь, а потім їх завантажили у вантажівку, в якій їх і знайшли. Документів у мігрантів при собі не було.

За підозрою в цій справі вже затримано чотирьох людей, в тому числі й водія вантажівки. Якщо буде доведено причетність затриманих до злочину, їм висунуть обвинувачення.