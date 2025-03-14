У Бориславі на Львівщині поліція розшукала та затримала місцевого мешканця, який зґвалтував неповнолітню дівчину на вулиці. Йому уже обрали запобіжний захід і під час слідства він перебуватиме у СІЗО.

Як вказано в ухвалі Дрогобицького міськрайонного суду Львівщини, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився 1 березня 2025 року у Бориславі. Неодноразово судимий місцевий мешканець пізно ввечері побачив на вулиці неповнолітню дівчину, з якою він раніше не був знайомий. Чоловік переслідував її, потім схопив ззаду та затягнув за господарські приміщення, де повалив на землю. Дівчина змогла звільнити руку, схопила уламок шиферу та вдарила нападника по голові, намагаючись втекти, однак чоловік знову на неї накинувся та повалив її з ніг. Неповнолітня віддала нападнику свої прикраси та просила відпустити, але чоловік утримував її силою та орально зґвалтував.

Потерпіла не одразу повідомила поліцію про зґвалтування і вдома змовчала про вчинене щодо неї насильство. Однак її мати помітила синці на тілі доньки і дівчина усе розповіла.

В судовій ухвалі наведені слова підозрюваного у зґвалтуванні, який заявив, що того вечора був п’яний, а дівчина «ще п’яніша від нього». Він стверджує, що нічого протиправного не вчиняв, а свої прикраси вона йому віддала можливо через те, що злякалась.

Щодо бориславця порушили кримінальну справу за ч.3 ст.152 ККУ (зґвалтування). Відомо, що підозрюваний раніше неодноразово судимий, він провів у місцях позбавлення волі сукупно 15 років.

Слідчий суддя уже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави. Слідство у цій справі триває.