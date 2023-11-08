Горіла квартира, де перебували двоє жінок

Уночі на середу, 8 листопада, загорілася квартира в п’ятиповерховому будинку у місті Броди на Львівщині, в якій перебували двоє жінок. У результаті 40-річна мешканка загинула, а 41-річну госпіталізували до лікарні.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася опівночі близько 00:17 в квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку в Бродах. Перехожий побачив, що з вікна квартири йде дим, та викликав рятувальників.

Коли на місце події прибули пожежники, одна ж жінок лежала без свідомості на підлозі. Її винесли на свіже повітря та почали проводити серцево-легеневу реанімацію. Зайшовши далі в квартиру, рятувальники знайшли ще одну жінку без свідомості. Її винесли на свіже повітря та також проводили реанімацію. Після чого передали медикам.

У результаті 40-річна жінка загинула, її не змогли врятувати. А 41-річну постраждалу госпіталізували до лікарні з отруєнням продуктами горіння.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 18 кв. м, пошкодив облицювання стін та стелі та вхідні двері сусідньої квартири. Пожежу гасили 12 рятувальників та три одиниці спецтехніки.