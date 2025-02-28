Машини зіткнулися на вул. Фільварки у Бродах

У Бродах внаслідок лобового зіткнення легковиків постраждали обидва водії. Один з них був у нетверезому стані. Через ДТП пошкоджено ще одне, припарковане авто. Аварія трапилася 27 лютого близько 12:30 на вулиці Фільварки.

Як повідомили у поліції, зіткнулися автомобілі Renault Tvingo, яким керував 50-річний житель Бродів, та Volkswagen Golf під керуванням 66-річного місцевого мешканця. Після цього Volkswagen відкинуло на припаркований Citroen Berlingo.

Внаслідок ДТП пошкоджена ще одна, припаркована машина (фото поліції)

Внаслідок ДТП травми отримали водії Renault Tvingo і Volkswagen Golf, їх доставили до лікарні. Медики встановили, що водій Renault Tvingo керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).