У неділю, 7 листопада, у багатоквартирному будинку у Брюховичах чадним газом отруїлися четверо людей, серед яких двоє – діти. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, подія сталася близько 14:20 у квартирі на вул. Львівській. Постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували.

«У квартирі третього поверху п’ятиповерхового багатоквартирного будинку на вул. Львівській, 33 отруїлись, ймовірно, чадним газом 4 осіб, з них двоє – діти 2012 та 2019 років народження», – зазначено у повідомленні.

У департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА ZAXID.NET розповіли, що постраждалі – чоловік 1998 року народження та жінка 1988 року народження. Також чадним газом отруїлися двоє хлопчиків 2012 та 2019 років народження.

Квартира обладнана двохфункційним газовим котлом та газовою плиткою. Аварійна бригада «Львівгазу» тимчасово припинила подачу газу до квартири.

Обставини події встановлює поліція.