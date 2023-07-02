Меморіал установили на вході до Бучанського міського парку

У Бучі на Київщині відкрили меморіал в пам’ять про мешканців міста, яких російські військові вбили під час окупації. Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

Меморіал установили на вході до Бучанського міського парку. Він включає 501 табличку з іменами жертв російської агресії, яких вдалося ідентифікувати.

Окрім того, у парку провели концерт-реквієм «Об’єднані заради перемоги». Це перший такий захід ушанування загиблих у Бучанській громаді, каже Федорук.

«Це не можна забути і не можна пробачити (злочини росіян в Бучанській громаді – ред.). Тому ми продовжуємо нагадувати світу про військовий трибунал», – наголосив очільник міста.

Окупація Бучі протривала 33 дні після того, як російські військові потрапили до міста 27 лютого. Вже того дня ворожа ракета потрапила у житловий будинок і стало відомо про перших загиблих. 31 березня ЗСУ звільнили від росіян Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині. За час окупації загарбники вбили й закатували сотні людей.

У березні 2023 року Зеленський повідомив, що в Бучі та Бучанському районі загинули понад 1 400 осіб, зокрема 37 дітей. Понад 175 людей було знайдено в братських могилах і камерах тортур.

Після деокупації Київщини Буча стала одним з міст, яке відвідують представники країн ЄС і НАТО, аби побачити російські звірства на власні очі.

У Росії досі не визнають масового вбивства цивільних, називаючи фото та відео з Бучі «постановкою для західних ЗМІ». Утім супутникові знімки свідчили, що тіла вбитих мешканців лежали на вулицях Бучі з середини березня, а братська могила в місті з’явилася ще 10 березня.

Бучу окупувала 64-а окрема мотострілецька бригада, яка є підрозділом у складі 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу. Президент РФ Володимир Путін нагородив її почесним званням «гвардійської» за проявлений «масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність».