У будівельному смітті під Львовом виявили людські рештки

Людські рештки знайшли на ділянці місцевого депутата, однак той заявляє, що не знає, хто привіз туди землю

Серед будівельного сміття у селі Підбірці неподалік Львова виявили людський череп та кістки. Попередньо відомо, що йдеться про кістки щонайменше двох осіб – дорослого та дитини. Втім, поліція продовжує викопувати із сміття людські рештки, щоб передати їх на експертизу. Кістки знайшли на землі місцевого депутата Володимира Далика, однак він заявляє, що не знає, хто привіз туди землю.

Про знайдені серед будівельного сміття людські рештки ввечері четверга, 20 серпня, повідомила львівська активістка Наталія Шелестак. Вона зазначила, що про знайдені серед сміття кістки їй розповіли місцеві мешканці.

«Небайдужі громадяни повідомили, що у Підбірцях невідомі викинули землю з будівельними відходами, серед яких є фрагменти кісток людини. Ми приїхали на місце і дійсно побачили фрагменти кісток і черепа... Викликали поліцію і повідомили Держекоінспекцію, департамент екології ЛОДА», – написала Наталія Шелестак.

У коментарі ZAXID.NET вона уточнила, що рештки знайшли на землі місцевого депутата Володимира Далика. «Там є череп, кусок щелепи із зубами, схожа на бедрову кістка, вони розкидані по різних місцях. На вигляд це просто земля, в якій є уламки цегли та одна велика бетонна плита», – уточнила ZAXID.NET Наталія Шелестак.

У львівській поліції підтвердили, що серед сміття у Підбірцях справді знайшли людські рештки, але наразі жодної іншої інформації про цей інцидент немає.

Фото з місця інциденту Наталії Шелестак

Власник землі, на якій знайшли людський череп та кістки, Володимир Далик розповів ZAXID.NET, що на це місце часто звозять сміття, через що він навіть поставив там табличку з попередженням про штраф.

«Я був на тому місці щойно, можу сказати, що ще тиждень назад тої кучугури з землі не було. Я навіть написав табличку, що тут заборонено вивозити сміття, а народ все одно везе і не питає. У землі знайшли фрагменти кісток, як мені пояснили правоохоронці на місці, 20-річної давності. Може, навіть і давніші. Видно, що це з якоїсь будівлі – бо є велика плита і біля неї знайшли дорослі і дитячі кістки», – розповів Володимир Далик.

Офіційну інформацію про цей інцидент поліція обіцяє оприлюднити після проведення експертиз.