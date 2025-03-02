Місто Бурштин, де створять індустріальний парк, з висоти пташиного польоту

На території Бурштина на Прикарпатті у 2025 році створять новий індустріальний парк. Уряд 28 лютого ухвалив рішення включити об'єкт до Реєстру індустріальних парків. Міністерство економіки України повідомило, що планують облаштувати до тисячі нових робочих місць.

«Індустріальний парк "Бурштин" дозволить залучити інвестиції, розвивати переробну промисловість і сприяти економічному зростанню регіону. Його створення відкриває нові можливості для бізнесу та міжнародного співробітництва», – сказав заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Ініціювала створення парку Бурштинська міська рада. Його загальна площа становить 20,5 га, а його діяльність спрямована на розвиток переробної промисловості. На території парку працюватимуть підприємства у таких галузях:

текстильне виробництво;

виробництво харчових продуктів;

виробництво одягу;

оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;

виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

виробництво машин і устаткування;

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;

науково-технічна діяльність;

діяльність у сфері інформації й електронних комунікацій.

Індустріальний або промисловий парк – це територія у населеному пункті для промислового розвитку. Такі об'єкти створюють, щоб підприємства мали спільну інфраструктуру та спільно контролювали вплив на довкілля.