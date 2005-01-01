У Чехії парламент проголосував за вотум недовіри уряду Андрея Бабіша

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 18:25910

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У Чехії парламент проголосував за вотум недовіри уряду Андрея Бабіша
фото A2larm
Бабіш очолює чеський уряд від грудня 2017 року

Палата депутатів парламенту Чехії (нижня палата) 16 січня проголосувала за вотум недовіри уряду нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша. Рішення підтримали 117 депутатів, проти проголосували 78, повідомляє Aktualne.cz.

За вотум недовіри уряду меншості проголосували депутати вісім з дев’яти представлених у парламенті партій. Проти голосували лише депутати руху ANO, лідером якого є Бабіш.

Питання недовіри уряду розглядали в парламенті 10 січня, але тоді голосування відклали з ініціативи євроскептичної Громадянської демократично партії.

Президент Чехії Мілош Земан минулого тижня виступив у парламенті і висловив підтримку Бабішу, пообіцявши надати йому можливість ще раз спробувати сформувати уряд.

Рух ANO у жовтні минулого року виграв парламентські вибори і отримав 78 місць у парламенті, але цього виявилося недостатньо для формування більшості. Крім того, інші політичні сили відмовилася об’єднуватися з партією Бабіша. Попри втрату довіру парламенту, уряд Бабіша продовжить керувати країною, поки не буде створено новий кабмін.

Більшість партій закидають Бабішу і Земану, що і президент, і новий прем'єр-міністр діяли всупереч традиціям парламентської демократії. Зокрема, не було серйозних переговорів щодо створення прозорої більшості, а президент і прем'єр від самого початку перейшли до питання створення уряду меншості.

Крім того, політичні сили відмовляються підтримувати прем’єра, поки його звинувачують у шахрайстві з коштами ЄС. Сам Бабіш заперечує всі звинувачення.

Як писав ZAXID.NET, президент Чехії Мілош Земан у грудні 2017 року призначив новий уряд на чолі з мільярдером, екс-міністром фінансів Андреєм Бабішем.

У 2014—2017 рр. Бабіш обіймав посаду міністра фінансів і першого заступника прем'єр-міністра Чеської Республіки. Був звільнений з посади 24 травня 2017 року за підозрою в податковому шахрайстві, корупції та протизаконному впливі на засоби масової інформації. У зв’язку з кримінальною справою у вересні Бабіша позбавили депутатського імунітету. Однак мільярдер знову отримав імунітет після перемоги на парламентських виборах у жовтні.

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