Мілош Земан здобув перемогу в першому турі президентських виборів Чехії

За Земана проголосували 38,59% виборців

Чинний президент Чехії Мілош Земан здобув перемогу в першому турі президентських виборів. За нього віддали голоси 38,59% виборців, повідомило «Чеське радіо» дані Статистичного управління Чехії на підставі підрахунку 99,9% голосів виборців.

На другому місці - його основний конкурент, колишній глава Академії наук Чехії Іржі Драгош з 26,6%.

Загалом явка виборців склала 61,91%.

Оскільки жоден кандидат не набрав більше 50% голосів, 26 і 27 січня відбудеться другий тур виборів.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що Мілош Земан є лідером у першому турі виборів президента країни. Такий результат близький до того, що прогнозували соціологи. Втім, за цими опитуваннями Драгош може отримати перемогу у другому турі. Згідно прогнозом соціологів, він має здолати Земана з невеликою перевагою – 48,5% проти 44%.