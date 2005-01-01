Мілош Земан лідирує на виборах президента Чехії

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 17:022470

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Мілош Земан лідирує на виборах президента Чехії
фото з відкритих джерел
Рекламний щит із закликом до чехів голосувати за Земана

Чинний президент Чехії Мілош Земан лідирує у першому турі виборів президента країни. Після підрахунку більше половини голосів виборців він перемагає із результатом у 42%, інформує чеське видання Aktualne.

Його найближчий суперник колишній глава Академії наук Іржі Драгош отримує 25%. Інші 7 кандидатів не набирають навіть 10% голосів виборців.

Це означає, що жоден із кандидатів не набирає більше 50% голосів, тому в Чехії за два тижні відбудеться другий тур виборів.

Цей результат близький до того, що прогнозували соціологи. Втім, за цими опитуваннями Драгош може отримати перемогу у другому турі. Згідно прогнозом соціологів, він має здолати Земана з невеликою перевагою – 48,5% проти 44%.

Як писав ZAXID.NET, 12 січня активістка Femen з написом на оголених грудях «Земан – путінська шльондра» провела акцію протесту на виборчій дільниці в Чехії, де на президентських виборах голосував чинний президент країни. Активістці оголосили підозру у скоєнні злочину за статтею «хуліганство». Найближчим часом вона має постати перед судом.

Раніше Земан закликав до скасування санкцій проти Росії та запропонував заплатити Україні за анексований Крим.

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