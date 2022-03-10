Рішення про роботу дитсадків мають прийняті громади на місцях

У Чернівецькій області з 14 березня відновлюють дистанційне навчання у школах, коледжах та вишах. Освітній процес організують таким чином, що розпочати навчання зможуть й студенти, які переїхали на Буковину з інших областей. Про відновлення навчання у четвер, 10 березня, повідомила прес-служба Чернівецької військової адміністрації.

Рішення про дистанційну форму навчання прийняли, оскільки очне навчання наразі можливе не скрізь. У багатьох закладах освіти області нині облаштовано тимчасові місця перебування для вимушених переселенців. Крім того, якщо лунатиме повітряна тривога, дітей доведеться евакуювати до підвалів. Рішення про роботу дитсадків мають прийняті громади на місцях.

«На Буковині із 14 березня відновлять навчальний процес. Діти займатимуться дистанційно. Що ж до дитсадків, то рішення про їх роботу мають ухвалити органи місцевого самоврядування. Важливо також врахувати думку батьків. Пріоритетом для всіх нас є гарантування максимально можливої безпеки кожної дитини та працівників системи освіти», – йдеться в повідомленні прес-служби адміністрації.

У Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича також заявили про відновлення дистанційного навчання з 14 березня. Там повідомили, що студенти інших вишів, які не мають змоги відвідувати заняття у своєму університеті, можуть приєднатися до дистанційного відвідування занять у чернівецькому університеті. Для цього студентам необхідно заповнити спеціальну форму.

Зазначимо, станом на 10 березня Буковина прихистила понад 36 тис. людей з інших регіонів, з них понад 12 тис. дітей. Ще понад 10 тисяч вимушених переселенців не реєструвались – вони розмістились у приватних будинках.

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