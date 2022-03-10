У Чернівцях в середу, 9 березня, правоохоронці спільно з територіальною обороною затримали диверсанта. Виявили зловмисника місцеві мешканці, які зателефонували в поліцію. Російський шпигун збирав інформацію про важливі інфраструктурні об’єкти. Про затримання диверсанта у четвер, 10 березня, повідомив голова Чернівецької військової адміністрації Сергій Осачук.

«Вчора за допомогою пильності людей, які повідомляють про всі підозрілі пересування, вдалося викрити справжнього російського диверсанта, який дає вже покази. Ми точно знаємо, що він збирав відомості, координати про об'єкти важливої критичної транспортної інфраструктури нашого міста та області. Тому тримаємо стрій і разом даємо відсіч російським окупантам», – йдеться в повідомленні Сергія Осачука.

У Службі безпеки України Чернівецької області ZAXID.NET пообіцяли розповісти деталі після допиту зловмисника. Наразі з ним працюють правоохоронці.

Зазначимо, у Чернівецькій області вже затримували російських шпигунів. Групу диверсантів правоохоронці затримали ще 4 березня. Під час допиту зловмисники зізнались, що причетні до російського угрупування, їхнім завданням було вистежити важливі інфраструктурні об'єкти області.

Нагадаємо, повідомити про підозрілих осіб можна завдяки чат-боту в месенджері Telegram.

Хроніки опору. День п'ятнадцятий – у прямій трансляції ZAXID.NET