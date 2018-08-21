У Чернівцях двоє дітей постраждали в потрійній ДТП

У Чернівцях на вулиці Комарова сталася ДТП, в якій постраждали три людини, включаючи двох дітей. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у вівторок, 21 серпня.

«Слідчо-оперативна група встановила, що жінка-водій автомобіля BMW намагалася повернути ліворуч. Під час маневру в її автомобіль в'їхав зустрічний позашляховик Chevrolet Niva, який в результаті зіткнення зачепив ще один легковик марки BMW», - розповіли в поліції.

Внаслідок аварії травми отримали неповнолітні пасажири жінки-водія: її 14-річна дочка (забій м'яких тканин і підозра на струс головного мозку) та 8-річний син (закритий перелом передпліччя).

До лікарні також звернувся 41-річний водій Chevrolet Niva - він отримав струс головного мозку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумах поліцейський за кермом Lanos на пішохідному переході збив двох людей. Аварія трапилася на перехресті вулиць Івана Сірка та Інтернаціоналістів. Постраждали 14-річна дівчинка і 29-річна жінка.