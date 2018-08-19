В ДТП на Вінничині постраждало семеро людей, водій одного з автомобілів загинув

В ДТП постраждали п’ятеро мешканців Тернопільської області, які їхали в мікроавтобусі «FIAT Ducato

У неділю, 19 серпня, внаслідок ДТП, що сталося на об’їзній дорозі біля Вінниці, одна людина загинула, семеро людей, в тому числі четверо неповнолітніх, госпіталізовані.

Як повідомила прес-служба ГУНП Вінничини, зіткнення між автомобілями «Volkswagen Passat» та мікроавтобуса «FIAT Ducato» сталося вранці у неділю, коли водій «Volkswagen Passat», який рухався в бік Вінниці, виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого сталося зіткнення з мікроавтобусом.

Внаслідок зіткнення загинув водій легкового автомобіля, 33-річний житель Тернополя. Його дружина та 3-річна донька госпіталізовані з травмами різного ступеню важкості. За попередньою інформацією, в ДТП постраждали п’ятеро мешканців Тернопільської області, які їхали в мікроавтобусі «FIAT Ducato». До лікарні для огляду доправлено трьох неповнолітніх з цього ж транспортного засобу.