У Сумах поліцейський проїхав на червоний сигнал світлофора та збив двох пішоходів

Винуватця ДТП затримано

У вівторок, 21 серпня, в Сумах працівник поліції на власному автомобілі Daewoo Lanos збив двох пішоходів на пішохідному переході. Як повідомили в обласній прокуратурі, ДТП сталась на регульованому перехресті вул. Інтернаціоналістів та вул. І. Сірка. Попередньо встановлено, що водій проїхав на червоний сигнал світлофора.

У результаті наїзду постраждали 14-річна дівчинка та 29-річна жінка. Їх з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували.

Винуватця ДТП затримано та направлено на проходження медичного огляду на наявність у крові алкоголю.

Як з’ясувалося, за кермом Lanos знаходився працівник Краснопільського відділення поліції, який має спеціальне військове звання старший лейтенант. Стосовно нього до суду ще в 2017 році направлено обвинувальний акт за шахрайство та хабарництво, наразі триває судовий розгляд. Окрім того, він був звільнений із лав поліції, однак поновився через суд.

«Свого часу ми вже звільняли цього співробітника з лав поліції за порушення службової дисципліни, проте рішенням суду його на посаді та в поліції було поновлено», - розповів начальник поліції області Микола Лушпієнко.

Поліція вже призначила проведення службового розслідування. За фактом ДТП розпочате кримінальне провадження.