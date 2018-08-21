У селі під Львовом електромобіль збив 8-річного хлопчика на гіроборді

Ввечері 20 серпня у селі Старе Село Пустомитівського району трапилася ДТП за участю електромобіля та гіроборда. Внаслідок отриманих травм 8-річний хлопчик опинився в реанімації.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 17:45 на вулиці Лісній. «Водій електромобіля «Геркулес», 19-річний львів’янин, скоїв наїзд на гіробордиста, 8-річного киянина», ‒ інформує прес-служба поліції Львівщини.

Хлопчика госпіталізували в реанімаційне відділення. У нього закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, перелом основи черепа, забій правого плечового суглобу.

Поліція встановлює обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Додамо, що гіроборд або гіроскутер — це вуличний електричний транспортний засіб, що складається з горизонтальної планки з двома колесами з боків. Для руху використовує електродвигуни, що живляться від акумуляторів. Електромобілі Hercules ‒ електричні трицикли китайської марки, які мають суцільну металеву кабіну з дверми, як на справжньому автомобілі, а кермо – мотоциклетне.