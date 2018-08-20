Водієві автобуса, що перекинувся у Польщі, загрожує до десяти років ув'язнення

Екскурсійний автобус у п'ятницю 17 серпня віз українців зі Львова до Відня. Кордон півсотні туристів перетнули успішно. А за 50 кілометрів від нього, біля села Лещава-Долішня автобус на серпантині не вписався у поворот. Відтак зніс загороди й полетів із тридцятиметрового схилу, кілька разів перекинувшись.

«Від удару частина автобуса розлетілася на кілька десятків метрів навколо. Тому це були додаткові труднощі прибирання траси», ‒ каже рятувальник пожежної охорони Перемишля Гжегож Латусек.

Рятувальники на місці трагедії працювали всю ніч. Кількох людей довелося буквально вирізати із автобуса. А чоловіка і двох жінок врятувати не вдалося.

Три людини загинули, 51 – отримала різні пошкодження. Їх госпіталізували до лікарень Підкарпатського воєводства.

Серед пасажирів автобуса ‒ одинадцятеро дітей. Ніхто із них не потрапив до лікарні. Станом на понеділок 30 людей залишаються у польських шпиталях. Із них одна жінка у важкому стані, незабаром її оперуватимуть. Більшість із потерпілих перебувають у лікарнях Сяноку та Перемишля, є пацієнти й у Ярославі.

«З першого дня надали допомогу. Закупили все необхідне для людей. Їхній одяг був порваний, брудний, і ми не мали в що їх одягнути. Повністю надали все, закупили й надали всім матеріальну допомогу. Пізніше почали надавати юридичну допомогу, зустрічатися з лікарями й з'ясовувати стан потерпілих. І так протягом до сьогоднішнього дня над тим працюємо. Постійно», ‒ каже генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

42-річного водія, який кермував автобусом, арештували на три місяці. Польські правоохоронці вважають, що чоловік перевищив швидкість на ділянці, яку поляки називають «поворотом смерті».

«Він перевищив швидкість і їхав близько 70-80 кілометрів на годину, хоча на тій ділянці допустима швидкість 30 кілометрів на годину. Підозрюваному інкримінують спричинення катастрофи з групою людей. Йому загрожує позбавлення волі від одного року до десяти», ‒ розповідає заступниця окружного прокурора Перемишля Беата Стажецька-Скшипєц.

Поїздку організовував львівський туроператор «Аккорд-тур». У компанії наразі відмовились від коментарів, однак повідомили, що двоє їхніх представників зараз перебувають у Польщі: стежать за лікуванням, організовують проживання та відправляють туристів до України. Восьмеро із них вже повернулись додому, у понеділок до України поїхали ще четверо.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 17 серпня автобус перевозив людей у тур зі Львова до Відня, який організувала львівська туристична фірма «Аккорд-тур», потрапив у ДТП за 40 км від польського міста Перемишль. Автобус на крутому повороті протаранив захисні бар’єри та, перевертаючись, прокотився схилом кілька десятків метрів. Унаслідок аварії загинули двоє жінок віком 30 та 31 рік з Київщини та чоловік з Тернопільської області. Серед постраждалих було також 10 дітей, котрі потрапили до лікарень. Загалом в автобусі подорожували 54 людини.