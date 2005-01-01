У Чернівцях невідомі спалили машину активіста руху «Стоп корупції»

СуспільствоОлег Костюк, 26 березня12232

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У Чернівцях невідомі спалили машину активіста руху «Стоп корупції»
фото Романа Бочкали
Вогонь пошкодив кузов та двигун автомобіля Валерія Аіріні

У ніч на 26 березня в Чернівцях спалили машину активіста руху «Стоп корупції» Валерія Аіріні. Про це повідомив журналіст Роман Бочкала.

«Ось нова акція залякування. Акцентую увагу - Валеру саме намагаються залякати», – написав він у Facebook.

Бочкала зазначив, що не зважаючи на те, що активістів руху намагаються залякати, правоохоронні органи «не справляються з ситуацією».

«Боротися з корупцією в Україні стає все більш небезпечно», – написав він.

Фото Романа Бочкали

Як інформував ZAXID.NET, 7 березня на Валерія Аіріні, який займався розслідуванням корупції і контрабанди на митниці і в прокуратурі, напали невідомі.

10 березня у центрі Чернівців напали на голову обласної організації руху «Стоп корупції» Миколу Петіченка.

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