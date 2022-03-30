З початку березня у Чернівцях починають відкривати літні тераси кафе та ресторанів. За місяць до міської влади за дозволами вже звернулися 20 власників таких закладів, частина з них уже отримала погодження на відкриття терас. Підприємців закликають не встановлювати літні майданчики без документів.

Як у середу, 30 березня, повідомила прес-служба Чернівецької міської ради, до департаменту урбаністики та архітектури вже звернулося понад 20 підприємців, які хочуть встановити літній майданчик біля свого закладу громадського харчування. Половина з них вже отримала дозвільні документи.

«Міська влада зацікавлена, щоб бізнес працював. Однак не всі підприємці хочуть грати за правилами та вести бізнес прозоро. Трапляються випадки, коли майданчик встановлюють самовільно, аби не платити грошей до бюджету, або ж встановлений майданчик не відповідає дозвільному документу», – йдеться у повідомленні прес-служби Чернівецької міської ради.

Підприємців, які хочуть відкрити тераси, закликають звернутися за дозволами в департаменту урбаністики на вул. Б. Хмельницького, 64А. Консультації можна отримати за телефонами: 52-01-37 або 55-38-08.