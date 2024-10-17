У Чернівцях розпочинається опалювальний сезон. Тепло до багатоповерхівок подадуть з 18 жовтня. Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету через зниження середньодобової температури.

Про початок опалювального сезону в Чернівцях з 18 жовтня повідомив заступник міського голови Василь Зазуляк.

«Згідно з офіційними даними, з 17 жовтня середньодобова температура буде на рівні +6 С0. Отож, прийняли рішення розпочати подачу теплоносія для населення. Зранку 18 жовтня МКП "Чернівцітеплокомуненерго" розпочне поступовий запуск великих котелень. Подача теплоносія – складний технологічний процес, тому одномоментно у всіх оселях тепло не стане», – повідомив Василь Зазуляк.

В Чернівецькій міській раді також наголосили, що комунальне підприємство «Чернівцітеплокомуненерго»

відповідає за подачу тепла до будинку, а його циркуляція внутрішньобудинковими мережами – відповідальність управителів.

Чернівчанами порадили, якщо в їхній оселі після запуску опалення не стало тепло, то необхідно звернутися до голови ОСББ або ЖЕКу. Ця проблема може свідчити, що ваші внутрішньобудинкові мережі потребують розповітрення.

У 2023 році опалювальний сезон для населення у Чернівцях розпочався 7 листопада і тривав до 29 березня.