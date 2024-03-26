Раніше місцеве теплокомуненерго припиняло теплопостачання на день

В Чернівцях 29 березня завершують опалювальний сезон. Теплопостачання припиняють через підвищення середньодобової температури. Рішення прийняли 26 березня на виконавчому комітеті Чернівецької міської ради.

Комунальне підприємство «Чернівцітеплокомуненерго» раніше повідомляли, що через потепління з 23 березня вдень припинятимуть теплопостачання, а ввечері — відновлюватимуть. Наразі, згідно з офіційним прогнозом погоди, через кілька днів середньодобова температура перевищуватиме +8 С0 три доби поспіль, тому опалювальний сезон вирішили завершити.

«Закінчити опалювальний період 2023-2024 років на території Чернівецької міської територіальної громади в будівлях житлового та нежитлового фонду, соціальної сфери з 29 березня 2024 року», – йдеться у рішенні виконкому Чернівецької міської ради.

Додамо, що в Луцьку теж припиняють теплопостачання з четверга, 28 березня. Таке рішення пов’язане зі стійким підвищенням температури, однак у разі необхідності – подачу тепла відновлять до лікарень.