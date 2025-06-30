Центр розташований на вул. Головній і працюватиме без вихідних

В центрі Чернівців відкрили перший рекрутинговий центр 108-го гірсько-штурмового батальйону бригади «Едельвейс». В основному шукають спеціалістів – пілотів БПЛА та програмістів, однак є також багато інших спеціальностей, які необхідні в бригаді, повідомили в Чернівецькій обласній військовій адміністрації.

Наразі в рекрутинговому центрі працюють двоє рекрутерів і начальник відділення. Є також водій, який супроводжує кандидатів до навчальних центрів, повідомило «Суспільне. Чернівці». Найактуальніші професії – це фахівці з дронів. На цю професію підходять геймери або ІТ-фахівці, розповідає начальник групи рекрутингу управління 108 окремого гірсько-штурмового батальйону Володимир Боднар.

Також необхідні люди, які в цивільному житті працювали водіями, діловодами, психологами, юристами чи медиками. У бригаді орієнтуються на фізичну підготовку та розуміння обраної професії. В більшості шукають людей до 50 років.

«Ми ведемо людину з першого дня – з моменту, коли вона підписує документи, і до того часу, поки не буде підрозділена в бойову частину. Цей процес включає базову підготовку, бригадне злагодження та фахову підготовку до обраної професії», – розповів начальник групи рекрутингу Володимир Боднар.

Рекрутинговий центр 108-го гірсько-штурмового батальйону бригади «Едельвейс» відкрили на вулиці Головній, 40. Він працюватиме щоденно з 9:00 до 17:00, без вихідних. Також до центру можна зателефонувати за номерами: 068 897 04 50 або 063 738 50 01.