Лікарі поставили стент у судину

У Чернівцях медики врятували чоловіка з критичним звуженням правої сонної артерії. Про це йдеться у дописі Чернівецької обласної ради у фейсбуці. Цей стан – дуже небезпечний, адже 80% кровопостачання мозку йде саме через сонні артерії, а зупинка кровотоку може призвести до важкого інсульту.

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До спеціалістів Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги звернувся 67-річний пацієнт зі звуженням правої внутрішньої сонної артерії. Лікарі діагностували в нього стеноз судини. З нормального розміру (близько 5–6 мм) артерія звузилася до 1 мм і могла пропускати лише незначну кількість артеріальної крові.

Сонна артерія звузилася до 1 мм

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Лікарі зазначили, що основною причиною стенозу судини є атеросклероз – це стан, при якому на стінках відкладаються холестеринові бляшки. Така бляшка може досягти критичних розмірів, що провокує понад 70% звуження судини. Також вона може бути нестабільною і зростає ризик того, що її фрагмент відірветься і перекриє артерію в мозку, спричинивши інсульт.

Фахівці відділення інтервенційної нейрохірургії, кардіології та реперфузійної терапії провели пацієнту малоінвазивну операцію. Це сучасний метод лікування судин та серця зсередини, без великих розрізів. Медики встановили чоловіку спеціальний стент, який розширив судину та відновив нормальний кровотік. Після операції його стан покращився.