У Чернівцях виконком міської ради затвердив збільшення тарифів на централізоване теплопостачання. Тепер ціна за одну гігакалорію складає 2 565 гривень. Однак поки діє мораторій на підвищення тарифів для населення жителі міста платитимуть стару ціну – 1204 гривні за гігакалорію. Різницю покриватимуть з державного бюджету.

Рішення про збільшення тарифів на опалення до економічно обґрунтованих прийняв 26 вересня виконавчий комітет Чернівецької міської ради на черговому засіданні, повідомило видання «Шпальта». Раніше вартість гігакалорії становила 2 324 гривні. На виконкомі ціну збільшили на 42 гривні, і тепер вона становить 2 565 гривень за одну гігакалорію.

Під час виконкому директор департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради Ігор Ніколенко зазначив, що збільшення тарифу не позначиться на населенні. Люди і надалі платитимуть 1 204 гривні 62 копійки за гігакалорію. Цю ціну встановили ще у 2018 році й відтоді не міняли через мораторій, але реальна вартість удвічі вища, кажуть чернівецькі чиновники. Різницю між реальним тарифом та вартістю для населення покриватимуть із державного бюджету, як це було і раніше.