Уряд не підвищуватиме тарифи на опалення до квітня наступного року
Уряд продовжив дію механізму покладання соціального обов’язку на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Про це на засіданні уряду у вівторок, 22 серпня,повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. "Нафтогаз" буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів», – сказав він.
Як наголосив прем’єр-міністр, це рішення – частина комплексних заходів з підготовки до зими. «Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів», – додав він.
Зазначимо, що наприкінці травня уряд підвищив тариф на електроенергію для побутових споживачів. Згодом ціни на неї зросли і для бізнесу.
В Україні з серпня 2022 року діє закон, який забороняє підвищувати ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду. Він діятиме впродовж воєнного стану і впродовж шести місяців після його скасування.