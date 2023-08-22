Уряд продовжив дію механізму покладання соціального обов’язку на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Про це на засіданні уряду у вівторок, 22 серпня,повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. "Нафтогаз" буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів», – сказав він.

Як наголосив прем’єр-міністр, це рішення – частина комплексних заходів з підготовки до зими. «Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів», – додав він.

Зазначимо, що наприкінці травня уряд підвищив тариф на електроенергію для побутових споживачів. Згодом ціни на неї зросли і для бізнесу.

В Україні з серпня 2022 року діє закон, який забороняє підвищувати ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду. Він діятиме впродовж воєнного стану і впродовж шести місяців після його скасування.