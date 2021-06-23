У четвер, 24 червня, у трьох районах Львова відімкнуть водопостачання через підключення до новго водопроводу. Впродовж дня без води будуть мешканці Личаківського, Галицького та Сихівського районів. Як повідомив«Львіводоканал» на своєму Facebook, воду мають увімкнути о 16:00.

Водопостачання не буде на 57 вулицях у трьох районах міста. Причина – підключення до нового водопроводу на вул. Зеленій, працівники водоканалу обіцяють впоратися з підключенням якнайшвидше, проте води точно не буде з 10:30 і до 16:00. Йдеться про такі адреси:

Бережанська – Всі будинки

Білоцерківська – Всі будинки

Бруснична – Всі будинки

Бузкова – Всі будинки

Бучми – Всі будинки

Вигін – Всі будинки

Віденська – Всі будинки

Вітрякова – Всі будинки

Вулецька – Всі будинки

Героїв Крут – Всі будинки

Гостинна – Всі будинки

Дністерська – Всі будинки

Дунайська – Всі будинки

Жасминова – Всі будинки

Зелена (парна сторона №130-298, непарна сторона №105-477),

Кам'янецька – Всі будинки

Керченська – Всі будинки

Козловського – Всі будинки

Колійна – Всі будинки

Колодзінського – Всі будинки

Колодязна – Всі будинки

Кримська – Всі будинки

Липова Алея – Всі будинки

Листопадна – Всі будинки

Литвиненка – Всі будинки

Луганська – Всі будинки

Меблярська – Всі будинки

Межова – Всі будинки

Навроцького – Всі будинки

Надійна – Всі будинки

Орлина – Всі будинки

Перелітна – Всі будинки

Пирогівка – Всі будинки

Півколо – Всі будинки

Простора – Всі будинки

Радість – Всі будинки

Райдужна – Всі будинки

Раковського – Всі будинки

Рахівська – Всі будинки

Рівнинна – Всі будинки

Рожева – Всі будинки

Розбіжна – Всі будинки

Розвилиста – Всі будинки

Ромашкова – Всі будинки

Росиста – Всі будинки

Рядова – Всі будинки

Світанкова – Всі будинки

Сливова – Всі будинки

Слобідська – Всі будинки

Стуса – Всі будинки

Сумська – Всі будинки

Сусідня – Всі будинки

Танячкевича – Всі будинки

Тернопільська – Всі будинки

Угорська – Всі будинки

Червоної Калини (парна сторона №2-30, непарна сторона №1-29),

Шахтарська – Всі будинки

Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. Через це можливе тимчасове погіршення якості води та її забарвлення іржею.

До слова, інформацію про аварійне та планове вимкнення холодної та гарячої води можна знайти на сайті Гарячої лінії міста. Номери диспетчерської служби ЛМКП «Львівводоканал» (цілодобово): 15-51 або 259-15-50.