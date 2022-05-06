Інформація щодо вибуху та пожежі на кораблі з'явилася в соцмережах ще увечері 5 травня

У Чорному морі горить російський фрегат «Адмірал Макаров», з борту якого здійснювались пуски крилатих ракет «Калібр» по українській території. Про це у п'ятницю, 6 травня, повідомив одеський сайт новин «Думська».

Інформація про вибух та пожежу на російському військовому судні з'явилася в соцмережах ще увечері 5 травня. Згодом, вже 6 травня, «Думська» написала, що у районі Чорного моря, де перебував корабель, літає авіація країни-агресора, а з окупованого Криму вийшли кілька рятувальних суден. Видання також опублікувало супутниковий знімок, на якому видно пожежу біля острова Зміїний.

Супутниковий знімок пожежі біля острова Зміїний в ніч на 6 травня

За попередньою інформацією, яку публікує «Думська» судно підбили українською крилатою ракетою «Нептун». Міноборони України наразі повідомлення не коментувало, але у статистиці Генерльного штабу про втрати окупантів станом на 6 травня в графі «Кораблі» вказано «+1». Не було жодних підтверджень ушкоджень судна і від російської сторони.

«Адмірал Макаров» – військове судно ВМФ Росії, третій фрегат проекту 11356, спущене на воду у 2015 році, дислокується у Севастополі. Має довжину 124 метри і ширину 15 метрів. Екіпаж фрегату становить 180 осіб. Серед озброєння на борту є гармати, зенітна артилерія, ракетні установки. З борту судна також здійснювались пуски крилатих ракет «Калібр» по українській території.