За кермом квадроцикла перебував його 7-річний товариш

У Чорткові під час катання на квадроциклі травмувався 6-річний хлопчик. Дитина випала з транспорту під час крутого повороту в одному із парків міста. За кермом квадроцикла перебував його 7-річний друг. Травмований хлопчик перебуває у лікарні.

Аварія в парку Чорткова, в якій постраждав 6-річний житель міста, трапилася близько 21:00 в середу, 16 серпня. Медики Чортківської центральної лікарні повідомили поліцію, що до них швидкої медичною допомогою доправили 6-річну дитину із травмою голови.

Правоохоронці з'ясували, що хлопець отримав важку травму через падіння з дитячого квадроцикла. Інцидент трапився в парку Чорткова. Потерпілий катався на дитячому квадроциклі, за кермом якого перебував його 7-річний товариш. Як розповів малолітній водій, під час руху на дорогу раптово вибігла безпритульна собака, він злякався та різко вивернув кермо в бік бордюру.

«Внаслідок такого маневру пасажир не втримався на сидінні та випав на дорогу. У результаті падіння хлопчик отримав травму голови. Як з’ясувалося, обоє дітей їздили на квадроциклі без шоломів та інших засобів захисту», — повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 17 серпня.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 291 КК України (Порушення чинних на транспорті правил). Батькам неповнолітнього керманича загрожує штраф. Також відповідальність чекає і на батьків травмованої дитини.