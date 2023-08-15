ДТП трапилася в Калуській громаді

Потяг сполученням «Чернівці — Львів» протаранив автомобіль, за кермом якого перебувала 28-річна водійка. Аварія трапилася в Калуському районі вранці, 15 серпня. Залізничний переїзд на дорозі обладнаний світлофором. Зараз правоохоронці з'ясовують, як автомобіль опинився на переїзді.

Аварія за участю автомобіля та потяга трапилася о 08:45 на залізничному переїзді у селі Горинь Калуського району. Внаслідок ДТП постраждала жінка, водійка автомобіля.

«З'ясовано, що водійка автомобіля проігнорувала попереджувальні знаки, поїхала на червоне світло світлофора та виїхали на залізничний переїзд, де відбулось зіткнення», — повідомили в поліції Прикарпаття.

На місце аварії прибули рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Калуш та працівники воєнізованої гірничо-рятувальної частини міста Калуш.

«Прибувши до місця виклику, працівниками Служби порятунку вжито заходи щодо від'єднання клем акумуляторної батареї транспортного засобу, щоб запобігти можливій пожежі.До ліквідації наслідків ДТП від ГУ ДСНС в області було залучено 14 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки, а також 1 безпілотний літальний апарат», — повідомили в ДСНС Прикарпаття.

Свідком аварії також став депутат Калуської міської ради Іван Мазурик. Чоловік в соціальних мережах повідомив, що постраждали водійка рухалася зі населеного пункту Сваричів на автомобілі Daewoo їхала у Голинь.

Посадовець також зазначив, що на залізничному переїзді встановлений світлофор. Тому, за яких умов сталася автопригода, встановлює поліція, яка працює на місці події. Медики бригади швидкої допомоги забрали жінку з місця ДТП в медичний закладі. За попередніми даними, загрози життю немає.

Правоохоронці за фактом аварії внесли провадження в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, яке спричинило життю людини).